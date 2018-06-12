Переход Тома Лемара в «Атлетико» убедил Антуана Гризманна не покидать клуб

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн скоро объявит решение касательно ухода из клуба. На решение француза может повлиять один фактор.

Сегодня, 12 июня, форвард «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн объявит о решении касательно своей дальнейшей карьеры. Как утверждает источник, игрок останется в мадридском клубе.

Гризманн принял такое решение после того, как руководство «Атлетико» договорилось о переходе полузащитника Тома Лемара из «Монако». Форвард убежден, что с приходом данного игрока мадридский клуб станет более конкурентоспособным.

В прошедшем сезоне Лемар сыграл в 38 матчах за «Монако» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 10 голевых передач.

27-летний Гризманн и 22-летний Лемар в настоящее время находится в расположении сборной Франции, где готовятся к участию в чемпионате мира-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: Canal+