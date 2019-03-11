Луи Ван Гал: «Я заканчиваю с тренерской карьерой»

Известный голландский тренер Луи ван Гал сообщил, что он заканчивает карьеру. Последним местом работы специалиста числится английский «Манчестер Юнайтед».

«Я заканчиваю с этим. Моя жена перестала работать 22 года назад, чтобы сопровождать меня в работе за границей. Я сказал ей, что уйду на пенсию в 55 лет. Сейчас мне уже больше 65. Я не могу продолжать.

Как и игроки, моя жена также имеет право на жизнь с Луи ван Галом. И могу сказать, что она очень счастлива», — приводит слова ван Гала AS.

67-летний ван Гал за свою карьеру тренировал такие известные клубы, как «Аякс», «Барселона», «Бавария». Также он дважды возглавлял сборную Нидерландов. Ван Гал стал четырехкратным чемпионом Нидерландов, двукратным чемпионом Испании, чемпионом Германии. Также голландец стал победителем Лиги чемпионов в 1995 с «Аяксом».

Фото: Global Look Press

Источник: AS