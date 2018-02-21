Тьерри Анри: «Неймару придется сменить вид спорта, чтобы выйти из тени Месси»

Бывший футболист Тьерри Анри оценил стремление нападающего «ПСЖ» Неймара превзойти форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Игрок уверен, что бразильцу это не по силам.

«Не знаю, ушел ли Неймар из «Барселоны» ради того, чтобы не оставаться в тени Месси, но знаю, что все игроки находятся в тени аргентинца. И если Неймар этого не хочет, то ему придется сменить вид спорта», — цитирует Анри источник.

Летом 2017 года Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ». Бразилец не скрывал желания выиграть «Золотой мяч».

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 19 матчей во французской Лиге 1 и забил 19 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: BFMTV