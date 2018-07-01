Брат Марио Фернандеса: «Марио говорит, что переезд в Россию стал лучшим решением в его жизни»

Жо Фернандес, брат защитника сборной России Марио Фернандеса, рассказал об эмоциях своего брата от выступлении за российскую команду. Марио уверен, что переезд в Россию стал лучшим решением в его жизни.

«Россия изменила его жизнь. Я разговариваю с ним каждый день. Он говорит, что очень счастлив, что переезд в Россию был лучшим решением в его жизни.

Русские очень хорошо к нему относятся. Они открыли для него все двери и позволили стать одним из них. Он всегда говорит, что нашел свое место в мире.

Честно говоря, мы никогда не думали, что он сыграет за сборную России. Но что я могу возразить? Его усердный труд вознагражден.

Он тренируется и самостоятельно, делает упражнения дома, ведет себя как профессионал. Он прекратил выпивать. Он повзрослел, стал другим человеком», – сказал Жо.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Bleacher Report