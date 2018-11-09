Жиру прервал безголевую серию

Нападающий «Челси» Оливье Жиру подвел итоги матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы с БАТЭ. Встреча команд завершилась победой английского клуба (1:0).

«Мы выполнили свою работу, пусть и должны были сыграть более результативно, но главное — сохранили сухой счет, показали себя командой. Мы очень довольны победой, даже учитывая, что в концовке у нас возникли небольшие проблемы. Что касается моей безголевой серии, надеялся прервать ее как можно скорее. После возвращения с чемпионата мира мне не хватало эффективности и удачи. Но вы всегда должны упорно трудиться и сохранять веру» — сказал Оливье Жиру.

Нападающий оказался автором единственного гола в ворота белорусского клуба.

Напомним, что «Челси» лидирует в группе L в Лиге Европы с 12 очками. БАТЭ занимает последнее место с тремя очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Прессбол