На переводчика «Спартака» напали в Бильбао

Автор: Лидия Дидык 0

Spartak

Переводчик главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Артем Фетисов сообщил, что на него напали фанаты «Атлетика» в Бильбао. Специалист поделился фотографией последствий.

«Ремнем все неожиданно умеют бить, только один на один слабоваты!» — написал Фетисов на своей странице.

Позже он в комментариях рассказал подробности инцидента: «Шлюхи дворовые. Но перед этим он (бивший ремнем) получил два hight kick-a в рожу, потом вернулся. Бил исподтишка. Рядом, 500 (напали рядом с отелем, где жил «Спартак»)».

Фото: Global Look Press
Источник: инстаграм Артема Фетисова

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