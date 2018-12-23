«Ювентус» – фаворит в борьбе за Аарона Рэмзи

Автор: Поршнев Тимофей 0

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи может продолжить карьеру в «Ювентусе». Итальянский клуб – фаворит в борьбе за 27-летнего валлийца. 

К Рэмзи проявляет интерес «Интер». Но игрок запросил у клуба слишком высокую зарплату. Есть интерес со стороны «ПСЖ», но валлиец не уверен, что хочет перейти в парижский клуб.

Контракт Рэмзи с «Арсеналом» действителен до лета 2019 года. В этом сезоне он уже забил один гол и отметился шестью голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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