«Ювентус» – фаворит в борьбе за Аарона Рэмзи

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи может продолжить карьеру в «Ювентусе». Итальянский клуб – фаворит в борьбе за 27-летнего валлийца.
К Рэмзи проявляет интерес «Интер». Но игрок запросил у клуба слишком высокую зарплату. Есть интерес со стороны «ПСЖ», но валлиец не уверен, что хочет перейти в парижский клуб.
Контракт Рэмзи с «Арсеналом» действителен до лета 2019 года. В этом сезоне он уже забил один гол и отметился шестью голевыми передачами.
Фото: Global Look Press
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио