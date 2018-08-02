«Амкар» может не расплатиться с долгами перед футболистами

Руководство «Амкара» задолжало бывшим футболистам клуба около 500 млн рублей. Третья часть этой суммы — долги по зарплате.

Сообщается, что главы пермской команды могут ничего не выплатить игрокам в случае признания «Амкара» банкротом. «Вполне возможно, что сейчас они попытаются ввести упрощенную процедуру банкротства ликвидируемого должника. История с ликвидацией может продолжаться в районе 6 месяцев, так как срок может быть продлен судом. У кредиторов, в том числе у игроков, есть шанс просто не попасть в ликвидационный баланс», – об этом заявил адвокат одного из экс-футболистов «Амкара».

Напомним, по итогам сезона 2017/18 «Амкар» попал в зону стыковых матчей, но победил у «Тамбова» и сохранил место в Премьер-лиге. Однако перед новым розыгрышем РПЛ красно-черные не смогли пройти лицензирование РФС и прекратили существование.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24