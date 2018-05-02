«Реал» вышел в финал Лиги чемпионов в 3-й раз подряд и повторил достижения «Милана» и «Ювентуса»

«Реал» по сумме двух матчей обыграл «Баварию» в 1/2 финала Лиги чемпионов (2:2, 2:1) и сыграет в финале. Мадридцы стали третьим клубом, трижды подряд вышедшим в финал турнира. Ранее это удавалось «Милану» Фабио Капелло (1993-1995) и «Ювентусу» Марчелло Липпи (1996-1998).

Кроме того, это 4-й финал для «Реала» за пять лет. В Кубке чемпионов это делал «Аякс» (1969-1971, 1972-1973).

Также «Реал» вышел в 7-й финал Лиги чемпионов (турнир сменил название в 1992 году) и установил рекорд, обойдя «Милан» и «Ювентус» (по 6 финалов).

«Реал» 12 раз выигрывал Кубок / Лигу чемпионов и трижды за последние пять лет (2013, 2016, 2017).

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Mister Chiping