«Ростов» подписал воспитанника «Спартака»

Автор: Дарья Григорьева 0

«Ростов» подписал воспитанника «Спартака». 19-летний нападающий Данила Прошляков присоединился к донскому клубу. 

Контракт между «Ростовом» и форвардом рассчитан на четыре года.

«Мы приветствуем Данилу и желаем ему результативной игры в составе нашей команды!», — говорится на официальном сайте команды.

Прошляков является воспитанником московского клуба. Также он выступает за сборную России U-19. В составе молодежки красно-белых в прошлом сезоне футболист провел 22 встречи и забил 18 мячей.

Фото: Официальный сайт ФК «Ростов»
Источник: Официальный сайт ФК «Ростов»

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