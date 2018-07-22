Данни перешел в «Маритиму», где и начинал спортивную карьеру

Экс-полузащитник «Зенита» и московского «Динамо» Мигел Данни продолжит выступления на своей родине. 34-летний португалец подписал контракт с «Маритиму».

Данни — воспитанник команды из португальской Суперлиги. Он выступал за «Львов Мадейры» в 2001-2002 годах. В «Маритиму» он взял себе десятый номер.

Напомним, последним клубом полузащитника была пражская «Славия», в которую он перешел летом прошлого года. В сезоне 2017/18 Мигел провел за чешский клуб 32 встречи во всех турнирах и забил 2 гола, но в июне решил расторгнуть контракт с пражанами.

Фото: Global Look Press

Источник: RTP