Данни перешел в «Маритиму», где и начинал спортивную карьеру

Автор: Дмитрий Темников 0

Данни

Экс-полузащитник  «Зенита» и московского «Динамо» Мигел Данни продолжит выступления на своей родине. 34-летний португалец подписал контракт с «Маритиму». 

Данни — воспитанник команды из португальской Суперлиги. Он выступал за «Львов Мадейры» в 2001-2002 годах. В «Маритиму» он взял себе десятый номер. 

Напомним, последним клубом полузащитника была пражская «Славия», в которую он перешел летом прошлого года. В сезоне 2017/18 Мигел провел за чешский клуб 32 встречи во всех турнирах и забил 2 гола, но в июне решил расторгнуть контракт с пражанами. 

Фото: Global Look Press
Источник: RTP

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