Месут Озил завершил международную карьеру

Полузащитник сборной Германии Месут Озил больше не будет выступать за национальную команду. Об этом сообщил сам 29-летний игрок.

В его аккаунте в Instagram появилось письмо, в котором он делится своими мыслями: «Отношение со стороны DFB и многих других вынудили меня перестать хотеть носить футболку сборной Германии. Я чувствую себя ненужным. Думаю, то, чего я добился с командой с 2009 года, было забыто. Люди, которые проявляли расизм в прошлом, не должны работать в одной из самых больших футбольных федераций, под крыло которой так много игроков из семей с несколькими культурами.

С тяжестью на сердце и после долгих размышлений в связи с последними событиями, я принял решение больше не играть за сборную Германии, так как ощущаю расистское и неуважительное отношение в свой адрес».

III / III A post shared by Mesut Özil (@m10_official) on Jul 22, 2018 at 11:08am PDT

Ранее Месут написал о своих отношениях с медиа и спонсорами, а также о встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Напомним, за несколько дней до чемпионата мира в России в Интернете появился снимок, на котором Озил и его партнер по немецкой сборной Илкай Гюндоган запечатлены рядом с главой восточной страны. Подобное фото вызывало множество критических отзывов среди болельщиков и политиков в Германии.

На ЧМ-2018 Озил провел 2 матча и не отметился результативными действиями, а сборная Германии заняла последнее место в своей группе. Главным достижением полузащитника в национальной команде стала победа на мировом первенстве в 2014 году.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный Instagram Месута Озила