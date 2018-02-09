Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции 47 россиян, которых МОК не пустил на Олимпийские Игры-2018

Автор: Лидия Дидык 0

олимпиада

Ad Hoc панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила апелляции поданные 6 февраля 2018 года 32 российскими спортсменами против Международного олимпийского комитета (МОК). Она также отклонила апелляции, поданные 7 февраля 2018 года против МОК 15 российскими спортсменами и тренерами.

Аппликанты оспаривали решение МОК не приглашать их для участия в Зимних Олимпийских играх 2018 года и просили CAS опровергнуть решение МОК.

На слушаниях, аппликанты признали, что у МОК были полномочия создать подобную процедуру. Панель арбитров CAS установила, что аппликанты не смогли продемонстрировать, что две независимые комиссии МОК (IRP и OARIG) проводили оценку их заявлений, используя дискриминационные или несправедливые принципы. Панель также пришла к выводу, что нет свидетельств того, что IRP или OARIG некорректно воплощали в жизнь свои решения.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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