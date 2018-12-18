Дженнаро Гаттузо: «Гонсало Игуаин должен делать больше, «Милану» нужны его лидерские качества»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился мнением об игровой форме нападающего Гонсало Игуаина. Нападающий из Аргентины стал игроком «россонери» летом 2018 года.

«Я говорил с Гонсало, и он больше всех разочарован сложившейся ситуацией. В этот непростой период он должен дать нам опыт и характер. Голы отходят на второй план, с сложные времена они не являются приоритетом. Гораздо важнее, чтобы он проявил лидерские качества и поддерживал партнеров, даже когда они ошибаются. Разговоры об Игуаине никогда не прекратятся, мы не можем это контролировать. Но я сказал Гонсало, что все ценял его, хотя ему стоит делать больше», — заявил Гаттузо.

Последний раз Игуаин забивал 28 октября, с тех пор серия игр без голов составляет шесть матчей. Ранее сообщалось, что «Милан» не хочет выкупать Игуаина у «Ювентуса», которому принадлежат права на игрока.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia