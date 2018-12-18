Дженнаро Гаттузо: «Гонсало Игуаин должен делать больше, «Милану» нужны его лидерские качества»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился мнением об игровой форме нападающего Гонсало Игуаина. Нападающий из Аргентины стал игроком «россонери» летом 2018 года.

«Я говорил с Гонсало, и он больше всех разочарован сложившейся ситуацией. В этот непростой период он должен дать нам опыт и характер. Голы отходят на второй план, с сложные времена они не являются приоритетом. Гораздо важнее, чтобы он проявил лидерские качества и поддерживал партнеров, даже когда они ошибаются. Разговоры об Игуаине никогда не прекратятся, мы не можем это контролировать. Но я сказал Гонсало, что все ценял его, хотя ему стоит делать больше», — заявил Гаттузо.

Последний раз Игуаин забивал 28 октября, с тех пор серия игр без голов составляет шесть матчей. Ранее сообщалось, что «Милан» не хочет выкупать Игуаина у «Ювентуса», которому принадлежат права на игрока.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Дженнаро Гаттузо

Дженнаро Гаттузо о травмах «Милана»: «Посчитаем, сколько у нас осталось игроков»

Дженнаро Гаттузо

Дженнаро Гаттузо: «У «Милана есть Кессиэ. Он может остановить Роналду»

«Милан» может отказаться от выкупа Игуаина

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 