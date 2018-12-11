Егор Титов: «Безусловно, все шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов у «Ливерпуля» есть»

Экс-капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов сделал прогноз на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Наполи». Эксперт считает, что игра получится результативной.

«Ливерпуль» на грани вылета из Лиги чемпионов после группового этапа. Это, конечно, невероятная сенсация. Но не все еще потеряно. Нужно дома обыгрывать «Наполи» в два мяча или крупнее. Безусловно, все шансы у «Ливерпуля» есть. Он дома может многое, мы не раз видели сумасшедшие матчи в его исполнении. Уверен, что он сразу полетит вперед сминать «Наполи». Итальянцы будут к этому готовы, но этого мало. У «Ливерпуля» все-таки высококлассная атака, Салах снова разошелся, начал забивать почти в каждом матче.

Думаю, игра получится очень яркой и результативной. Не исключаю, что и «Наполи» забьет, у него реактивная атака, а «Ливерпуль» будет раскрываться. Это точно»,- заявил Егор Титов.

Напомним, что в Лиге чемпионов в группе С «Наполи» лидирует с девятью очками. «Ливерпуль» располагается на третьей строчке с шестью очками. Для выхода в плей-офф мерсисайдцам нужна победа со счетом 1:0 или с разницей в два мяча.

Фото: GLobal Look Press

Источник: Рейтинг Букмекеров