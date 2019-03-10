Лучано Спаллетти: «Позволили напряженности подавить нас»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал победу команды в матче 27-го тура чемпионата Италии. Клуб из Милана выиграл у команды СПАЛ с итоговым счетом 2:0.

«Команды действовали в равных составах, мы должны были добиться большего. Мы позволили напряженности подавить нас. Так иногда бывает, и мы теряем наши лучшие качества, становимся слишком робкими и неуверенными.

Мы должны думать головой и понимать, что на «Сан-Сиро» пугающая атмосфера, но мы – «Интер» и должны выиграть эту игру. Все становится проще, если смотрели на ситуацию с этой стороны. Это не страх, это робость.

У нас есть огонь внутри нас, но время от времени он гаснет до крошечного мерцания. Как только мы забили гол, все заиграли совсем по-другому, футболисты наполнились уверенностью», – сказал Спаллетти.

«Интер» после 26 туров занимает четвертую строчку чемпионата Италии с 50 очками в активе.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia