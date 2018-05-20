Роберту Левандовски разрешили приехать в сборную Польши перед ЧМ позже, чтобы завершить трансфер

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски летом может сменить клуб. Сборная Польши пошла навстречу футболисту и позволила ему присоединиться позже.

По информации журналиста Матеуша Борека, тренерский штаб сборной Польши разрешил форварду немного задержаться с приездом в расположение национальной команды перед ЧМ-2018, чтобы Левандовски мог завершить трансфер в другой клуб.

У поляка есть предложения от «Челси», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Ранее обсуждался возможный переход форварда в «Реал».

Фото: Global Look Press

Источник: Przeglad Sportowy