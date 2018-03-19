Лионель Месси уверен, что ЧМ-2018 — последний шанс для сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Мессии рассказал о желании одержать победу на ЧМ-2018. Аргентинец уверен, что этот турнир станет последним шансом для этого поколения сборной.

«Я плакал много раз из-за таких игр, ведь это были проигранные финалы, они много значат, страна мечтала об этих победах.

Эти три финала были тяжелыми ударами. Такой опыт должен нам был помочь, но это не помогло. Мы чувствуем, что если не станем чемпионами мира в России, то у этого поколения больше не будет другого шанса.

Я представляю себе, как играю в финале, как мы побеждаем, как я поднимаю кубок над головой. Я всегда об этом мечтал и с каждым новым чемпионатом мира желание победить только усиливается», – сказал Месси.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com