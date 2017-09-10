Роберто Манчини: «Мне нравятся скорее женщины, а не аргентинцы»

Автор: Лидия Дидык 0

Манчини

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча с «Динамо» (0:0) рассказал, почему делает ставку на аргентинских футболистов. Итальянец также уточнил, что испытывает симпатию только к женщинам.

«Мне нравятся скорее женщины, а не аргентинцы. Могу сказать, что у аргентинцев бойцовский характер, они всегда показывают отличную игру.

У меня есть опыт работы с ними, и когда в «Зените» появилась возможность приобрести их для команды, я ею воспользовался», — рассказал Роберто Манчини.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Зенита»

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