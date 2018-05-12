Джакомо Бонавентура согласен перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура по окончании сезона может продолжить карьеру в «Ювентусе». Спортивный директор туринцев Фабио Паратичи встречался на этой неделе с Мино Райолой, агентом 28-летнего игрока сборной Италии.

В ходе переговоров выяснилось, что Бонавентура заинтересован в переходе в «Ювентус», а «Милан» готов продать универсального хавбека за 25-30 миллионов евро.

Помимо «Ювентуса» футболистом также интересуются «Рома», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».

Фото: Global Look Press

Источник: Rai Sport