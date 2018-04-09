ФИФА проведет расследование коррупции в Конфедерации футбола Океании

ФИФА организовала антикоррупционное расследование в Конфедерации футбола Океании. Причиной послужила аудиторская проверки деятельности организации.

Финансовую поддержка организации была приостановлена.

По информации ФИФА, при строительстве новой штаб-квартиры OFC в Окленде были допущены финансовые нарушения. Проверка показала, что в качестве подрядчиков были выбраны фирмы, которые не участвовали в тендерах, смета составлена неправильно, а сами компании были образованы непосредственно перед участием в тендерах.

Два дня назад глава OFC Дэвид Чунг ушел в отставку, как заявил сам, «по личным причинам».

Фото: Global Look Press

Источник: AFP