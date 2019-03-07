Икер Касильяс обошел Криштиану Роналду по количеству побед в Лиге чемпионов

Икер Касильяс обогнал Криштиану Роналду по количеству побед в Лиге чемпионов. Испанский вратарь, выступающий за «Порту», вчера победил «Рому» со счетом 3:1.

Победа «Порту» над «Ромой» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов стала для Касильяса 101-й в карьере. Для этого испанцу потребовалось провести 175 матчей.

Вратарь установил рекорд турнира. Также Касильяс обошел по этому показателю своего бывшего обноклубника Криштиану Роналду, на счету которого 100 побед в 159 играх.

Касильяс и Роналду вместе выступали за мадридский «Реал» в период с 2009 по 2015 год. Роналду сможет догнать Касильяса 12 марта в ответном матче «Ювентуса» против «Атлетико».

Фото: Global Look Press

Источник: Besoccer