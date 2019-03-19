За сборную Бельгии не сыграют несколько футболистов

Двое игроков сборной Бельгии не прибыли в расположение национальной команды из-за травм. Они пропустят матчи с Россией и Кипром.

Полузащитник «Гуанчжоу Фули» Муса Дембеле и защитник «ПСЖ» Тома Менье не примут участие в отборочных встречах в рамках Евро-2020. Кроме того участие и нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку под вопросом.

Сообщается, что форвард прошел медицинское обследование. Пока детали не уточняются. Но известно, что у футболиста повреждение правой ноги, а также он пропустил вчерашнюю тренировку.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Twitter сборной Бельгии