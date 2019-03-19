За сборную Бельгии не сыграют несколько футболистов

Автор: Дарья Григорьева 0

Чемпионат мира по футболу. Матч за третье место. Бельгия — Англия — 2:0. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 14 июля 2018 г.

Двое игроков сборной Бельгии не прибыли в расположение национальной команды из-за травм. Они пропустят матчи с Россией и Кипром. 

Полузащитник «Гуанчжоу Фули» Муса Дембеле и защитник «ПСЖ» Тома Менье не примут участие в отборочных встречах в рамках Евро-2020. Кроме того участие и нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку под вопросом.

Сообщается, что форвард прошел медицинское обследование. Пока детали не уточняются. Но известно, что у футболиста повреждение правой ноги, а также он пропустил вчерашнюю тренировку.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Twitter сборной Бельгии

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