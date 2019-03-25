«Кардифф» не намерен платить «Нанту» за Эмилиано Салу

Автор: Дарья Григорьева 0

«Кардифф Сити» до сих пор не намерен переводить деньги «Нанту» за нападающего Эмилиано Салу. Клуб составил документ о трансфере игрока, погибшего в авиакатастрофе. 

Заявление будет направлено в скором времени в ФИФА. Сообщается, валлийцы указывают на то, что Премьер-лига не зарегистрировала переход Салы, так как выплаты между клубами должны были проводится по системе, не соответствующей правилам в Англии. Кроме того договор о трансфере содержал некоторые условия, которые так и не были выполнены. Также отмечается, документы о переходе аргентинца не были переданы в новую лигу вовремя.

Но «Нант» продолжает настаивать на выплатах за форварда.

Напомним, футболист разбился в авиакатастрофе. 21 января самолет с нападающим вылетел в Кардифф, но затем он пропал с радаров.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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