Криштиану Роналду порекомендовал руководству «Ювентуса» приобрести Каземиро

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть в команде своего бывшего одноклубника по мадридскому «Реалу». Им оказался Каземиро.

Португалец порекомендовал руководству «старой синьоры» приобрести 26-летнего хавбека. Контракт Каземиро с «Реалом» истекает в 2020 году. В текущем сезоне бразилец провел 27 матчей и забил два гола.

Ранее сообщалось, что Роналду пытается убедить другого своего бывшего одноклубника — Марсело — сменить команду и перейти в «Ювентус».

Фото: Global Look Press

Источник: Don Balon