Криштиану Роналду порекомендовал руководству «Ювентуса» приобрести Каземиро

Автор: Поршнев Тимофей 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть в команде своего бывшего одноклубника по мадридскому «Реалу». Им оказался Каземиро.

Португалец порекомендовал руководству «старой синьоры» приобрести 26-летнего хавбека. Контракт Каземиро с «Реалом» истекает в 2020 году. В текущем сезоне бразилец провел 27 матчей и забил два гола.

Ранее сообщалось, что Роналду пытается убедить другого своего бывшего одноклубника — Марсело — сменить команду и перейти в «Ювентус».

Фото: Global Look Press
Источник: Don Balon

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Cristiano Ronaldo

Известен лучший бомбардир «Реала» по итогам года

Криштиану Роналду убеждает Марсело перейти в «Ювентус»

Лука Модрич

«Ювентус» связывался с «Реалом» по поводу перехода Луки Модрича

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 