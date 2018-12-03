КДК рассмотрит оскорбительные выкрики фанатов «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Автор: Поршнев Тимофей 0

РПЛ. 16 тур. «Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Москва. «Открытие Арена». 2 декабря 2018 г.

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин сообщил, что КДК даст оценку действиям болельщиков «Спартака» на матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1). Они оскорбляли игроков.

«Я уже получил с утра отчеты от системы мониторинга, на матче «Спартак» – «Локомотив» были зафиксированы оскорбительные скандирования в адрес участников матча.

Все необходимые материалы в ближайшее время будут переданы в КДК, который даст оценку действиям фанатов «Спартака» и вынесет наказание», – сказал Смертин.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Чемпионат»

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