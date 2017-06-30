На финале Кубка Конфедераций ожидается аншлаг

Автор: Никита Воробьев 0

Кубок конфедераций

На решающий матч Кубка Конфедераций между сборными Германии и Чили продано более 53 тысяч билетов. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

«Уже 53 тысячи билетов продано на финальный матч. Это большое количество. Для социально незащищенных слоев населения выдано 3 тысячи билетов. Стадион будет полностью заполнен», – сказал Кириллов.

Финал Кубка Конфедераций 2017 года состоится 2 июля в Северной Столице и начнется в 21:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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