Голкипер «Ливерпуля» Алиссон установил рекорд в финале Лиги чемпионов

Голкипер английского «Ливерпуля» Алиссон Беккер в финальном матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» установил рекорд среди вратарей. Его команда одержала победу со счетом 2:0.

Как сообщает источник, 26-летний бразилец продемонстрировал рекордный показатель с сезона-2003/04 среди вратарей, не пропустивших в финале ЛЧ, совершив восемь сейвов по ходу игры.

Since data was collected, no goalkeeper has made more saves in a Champions League final than Alisson Becker vs. Spurs.

Edwin van der Sar also managed eight in 2011 but conceded three goals in the process. 😏 pic.twitter.com/qqkRQkSbc0

— Squawka Football (@Squawka) June 1, 2019