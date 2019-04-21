«Нью-Йорк Ред Буллс» объявит о назначении Анри на следующей неделе

Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри продолжит карьеру в МЛС. Французский специалист провел переговоры с «Нью-Йорк Ред Буллс».

Сообщается, что команда из Нью-Йорка уже одобрила кандидатуру Анри и объявит о его назначении на следующей неделе.

«Нью-Йорк Ред Буллс» был последним клубом француза, за который тот выступал с 2010 по 2014 год. Сейчас команда, выиграв один из семи стартовых матчей сезона, занимает лишь девятое место в таблице.

Напомним, что за три месяца работы в «Монако» Анри одержал лишь пять побед с командой.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports