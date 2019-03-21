Станислав Черчесов: «Настроены на матч с Бельгией оптимистично»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче квалификации Евро-2020 с Бельгией. Встреча состоится сегодня в Брюсселе, на стадионе «Король Бодуэн».

«Во всяком случае я доволен готовностью команды. Мы собираем информацию о сопернике. Понятно, что одного, второго, третьего может не быть, но мы знаем, как они играют. Понятно, что у каждого футболиста есть свои индивидуальные особенности, но мы системно знаем, что Бельгия из себя представляет.

Мы изучаем информацию и стараемся правильно ее использовать. Нас это не радует и не огорчает, просто дает информацию. Из этого мы и исходим.

За несколько дней уже определенные связки в центре обороны попробовали и пришли к тому или иному окончательному решению. Вы это увидите, думаю, эти игроки наиболее подходят друг другу и лучше взаимодействуют.

Вне зависимости от соперника нужно готовиться и строить свою игру. В любой команде есть какие-то нюансы независимо от рейтинга. Мы стартуем в этом турнире, первая игра на выезде, с командой, которая первая в рейтинге в мире. Все это наш тренерский штаб понимает. Еще раз повторю: мы знаем, что мы хотим, как мы хотим.

В любой игре невозможно добиться результата, не проявляя своих качеств, поэтому у нас есть идеи, которые мы хотим воплотить в жизнь. Игра покажет.

Мы всегда желаем своим коллегам здоровья и без травм. Так сложилась ситуация: у него есть определенные потери, у нас есть потери, поэтому в этом плане мы в равных условиях. Секреты раскрывать не буду, потому что соперники тоже смотрят наши пресс-конференции. Зачем им знать те детали, которые мы бы не хотели им открывать.

Есть команда, с которой надо играть, есть идеи, которые надо воплотить. Насколько нам это удастся, покажет время. Во всяком случае мы оптимистично настроены», – сказал Черчесов.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт РФС