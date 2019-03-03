Жозе Моуринью: «Иван Ракитич хорош на поле, но ему нужно поработать над инстаграмом»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Жозе Моуриньо поделился мнением о хавбеке «Барселоны» Иване Ракитиче. Хорватский футболист стал автором единственного мяча в дерби против «Королевского клуба».

«Прежде чем я уйду, позвольте мне сказать кое-что. Я хотел отметить это очень давно: Иван Ракитич – один из самых недооцененных игроков в мире. Я просто хотел закончить эфир на этом, потому что обычно мы упоминаем громкие имена.

Как по мне, Ракитич должен сделать свой инстаграм и свои аккаунты в социальных сетях лучше, потому что в данный момент это очень важно, а Иван не очень хорош в этом, он хорош на поле. Он фантастический игрок во всех аспектах. Иван выполняет оборонительную работу на правом фланге, чтобы помочь Месси, много бегает.

Что касается владения мячом, то и здесь он действует фантастически, просто и эффективно. Он один из самых недооцененных игроков», – сказал португальский специалист.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports