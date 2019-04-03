Премьер-лига. 16-й тур. «Оренбург» выиграл у «Крыльев» в перенесенном матче

В Оренбурге состоялся перенесенный матч 16-го тура. Местная команда обыграла самарские «Крылья Советов».
Премьер-лига. 16-й тур
ОРЕНБУРГ— КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 3:1 (2:1)
Оренбург. 3 апреля.
Стадион: «Газовик».
Судья: Николай Волошин (Смоленск).
«Оренбург»: Фролов, Малых, Терехов, Ойеволе (Сиваков, 46), Козлов, Бегич, Бреев, Сутормин, Попович (Афонин, 77), Мишкич, Деспотович (Козлов, 85).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Зотов (Антон, 66), Самарджич, Бурлак, Денисов, Шишкин, Тимофеев, Самедов, Зиньковский, Канунников, Шейдаев (Вучичевич, 82).
Голы: 1:0 — Сутормин (8 – с пенальти), 1:1 — Шейдаев (11 – с пенальти), 2:1 — Бегич (17), 3:1 — Сиваков (54).
Предупреждения: Ойеволе (11), Зотов (19), Бурлак (53), Попович (70), Антон (73), Мишкич (90).
10 (4) удары (в створ) 8 (5)
14 фолы 7
6 угловые 8
2 офсайды 2
41 % владения мячом 59
Зрителям забитого гола долго ждать не пришлось. На восьмой минуте Сутормин реализовал пенальти. Практически мгновенно гости отыгрались. Шейдаев также оказался успешен при исполнении пенальти. К середине тайма «Оренбург» снова вышел вперед благодаря удару Бегича. Во втором тайме уральский клуб увеличил разрыв в счете благодаря голу Сивакова. «Крылья» сделали несколько попыток отыграться, но успеха они не снискали. Самарский клуб снова не смог обыграть команду с Южного Урала — последняя победа состоялась в апреле 2015 года.
Фото: твиттер клуба «Крылья Советов»
Источник: Еженедельник «Футбол»