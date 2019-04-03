Премьер-лига. 16-й тур. «Оренбург» выиграл у «Крыльев» в перенесенном матче

В Оренбурге состоялся перенесенный матч 16-го тура. Местная команда обыграла самарские «Крылья Советов».

Премьер-лига. 16-й тур

ОРЕНБУРГ— КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 3:1 (2:1)

Оренбург. 3 апреля.

Стадион: «Газовик».

Судья: Николай Волошин (Смоленск).

«Оренбург»: Фролов, Малых, Терехов, Ойеволе (Сиваков, 46), Козлов, Бегич, Бреев, Сутормин, Попович (Афонин, 77), Мишкич, Деспотович (Козлов, 85).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Зотов (Антон, 66), Самарджич, Бурлак, Денисов, Шишкин, Тимофеев, Самедов, Зиньковский, Канунников, Шейдаев (Вучичевич, 82).

Голы: 1:0 — Сутормин (8 – с пенальти), 1:1 — Шейдаев (11 – с пенальти), 2:1 — Бегич (17), 3:1 — Сиваков (54).

Предупреждения: Ойеволе (11), Зотов (19), Бурлак (53), Попович (70), Антон (73), Мишкич (90).

10 (4) удары (в створ) 8 (5)

14 фолы 7

6 угловые 8

2 офсайды 2

41 % владения мячом 59

Зрителям забитого гола долго ждать не пришлось. На восьмой минуте Сутормин реализовал пенальти. Практически мгновенно гости отыгрались. Шейдаев также оказался успешен при исполнении пенальти. К середине тайма «Оренбург» снова вышел вперед благодаря удару Бегича. Во втором тайме уральский клуб увеличил разрыв в счете благодаря голу Сивакова. «Крылья» сделали несколько попыток отыграться, но успеха они не снискали. Самарский клуб снова не смог обыграть команду с Южного Урала — последняя победа состоялась в апреле 2015 года.

Фото: твиттер клуба «Крылья Советов»

Источник: Еженедельник «Футбол»