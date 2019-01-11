Трех организаторов договорных матчей арестовали в Беларуси

Милиция Беларуси задержала членов международной преступной группы, которые организовывали договорные матчи. Арестованные оказались бывшими спортсменами.

Операция прошла 5 января в Минске и Могилеве, ее проводили сотрудники главного управления Министерства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

«Злоумышленники действовали по заранее оговоренному сценарию, а исход игры определялся выставляемыми букмекерскими конторами коэффициентами на определенный результат. Незаконную денежную прибыль участники серых схем получали от букмекерских контор стран Западной Европы и Азии», — заявила пресс-служба МВД Республики Беларусь.

Трое задержанных — бывшие профессиональные спортсмены, однако пока не сообщается, какие именно видами спорта они занимались.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и подкупе участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Расследование продолжается, проверяется причастность других лиц к данному делу.

Фото: Global Look Press

Источник: Рейтинг Букмекеров