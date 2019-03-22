«Интер» хочет заменить Мауро Икарди игроком «Ромы» Эдином Джеко

Автор: Андрей Синельщиков 0

Миланский «Интер» нашел футболиста, способного заменить нападающего Мауро Икарди в случае его ухода в летнее трансферное окно. Аргентинский форвард может покинуть клуб ввиду конфликта с руководством.

Нерадзурри нацелились на приобретение форварда «Ромы» Эдина Джеко. «Волки» потребуют за 33-летнего боснийца около 30 миллионов евро. Сам игрок готов перебраться в миланскую команду и подписать контракт на три года.

Икарди впервые с 13 февраля вернулся к тренировкам с «Интером». Аргентинец был лишен капитанской повязки, после чего перестал выходить на поле, заявляя о травме колена. При этом медицинский осмотр не выявил у него серьезного повреждения.

Джеко в нынешнем сезоне итальянской Серии А принял участие в 23 матчах, в которых отметился 7 голами и 3 результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Интер» снизит цену на Мауро Икарди до 80 миллионов

Мауро Икарди

Жена Мауро Икарди: «Лишить Мауро капитанской повязки – это как лишить его ноги»

Спортивный директор «Ювентуса»: мы запрашивали у «Интера» информацию об Икарди

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 