«Ростов» расторг контракт с Александром Сапетой по соглашению сторон

Автор: Михаил Серебряков 0

Александр Сапета

«Ростов» объявил о расставании с полузащитником Александром Сапетой. Футболист выступал за ростовский клуб с февраля 2018 года.

Контракт 29-летнего хавбека расторгнут по соглашению сторон.

«Мы благодарим Александра за время, проведенное в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном «твиттере» «Ростова».

В минувшем сезоне он провел за клуб 5 матчей в чемпионате России, в нынешнем – ни одного.

Фото: ФК «Ростов»
Источник: Твиттер «Ростова»

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