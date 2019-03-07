«Атлетико» интересуется защитником «Аякса» Николасом Тальяфико

Автор: Андрей Синельщиков 0

Левый защитник «Аякса» Николас Тальяфико заинтересовал мадридский «Атлетико». Аргентинец выступает за команду из Амстердама с января 2018 года.

Спортивный директор мадридцев Андреа Берта следит за игрой 26-летнего аргентинца.

«Если Симеоне интересуется мной и действительно хочет меня подписать, значит, я хорошо играю», – сказал Тальяфико после матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает Тальяфико как замену Марсело.

Николас Тальяфико до «Аякса» выступал за аргентинские клубы «Банфилд» и «Индепендьенте». Один сезон 26-летний аргентинец провел в испанской «Мурсии» на правах аренды. За голландский клуб Тальяфико провел 33 игры и забил два гола.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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