Антуан Гризманн: «Если Бекхэм захочет, чтобы я перешел в его клуб, я соглашусь»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн сообщил о желании завершить карьеру в США. Контракт француза с «Атлетико» рассчитан до 2023 года.

«Если Бекхэм хочет, чтобы я перешел в его клуб, я соглашусь.

Хочу закончить карьеру в США. Я еще не знаю, будет это в Майами или Лос-Анджелесе. Это два великолепных города.

Мне нравится менталитет и культура США», – сказал Гризманн.

Ранее стало известно, что клуб Бекхэма будет называться «Интер» Майами, его дебют в МЛС запланирован на 2020 год. Также «Интер» представил черно-розовую эмблему.

Гризманн выиграл чемпионат мира-2018, который прошел минувшим летом в России, в составе сборной Франции.

Фото: Global Look Press

Источник: FourFourTwo