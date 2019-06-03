«Реал» представит Эдена Азара на следующей неделе

Полузащитник «Челси» Эден Азар в ближайшее время перейдет в «Реал». Его представят уже на следующей неделе.

Как информирует источник, презентация 28-летнего бельгийца в качестве новичка мадридцев пройдет на следующей неделе после матчей национальных сборных.

За это время руководство испанской команды надеется провести дополнительные переговоры с лондонцами и попытаться снизить цену за хавбека до 100 миллионов евро. Ранее в СМИ отмечалось, что клубы договорились на сумму в 110 миллионов евро.

Сборная Бельгии 8 июня проведет отборочный матч на Евро-2020 против Казахстана, а 11-го числа встретится с командой Шотландии.

Фото: Global Look Press

Источник: As