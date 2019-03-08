Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА после матчей 1/8 финала еврокубков на этой неделе. В Лиге Европы «Зенит» проиграл «Вильярреалу» (1:3), а «Краснодар» – «Валенсии» (1:2).

«Бенфика» в этом же турнире уступила загребскому «Динамо» (0:1), а «Порту» в ответном матче в Лиге чемпионов победил «Рому» (3:1) и вышел в четвертьфинал.

У России 50,382 балла, и она по-прежнему занимает в рейтинге 6-е место, Португалия (47,232) идет седьмой. На пятой позиции находится Франция – 58,498.

Шестое место дает стране право делегировать в сезоне-2020/21 шесть клубов, из которых три смогут выступить в Лиге чемпионов.

Фото: твиттер «Зенита»

Источник: Eurocups.ru