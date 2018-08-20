Криштиану Роналду, Мохамед Салах и Лука Модрич претендуют на приз игроку сезона-2017/18 по версии УЕФ

Автор: Михаил Серебряков 0

Роналду и Модрич

УЕФА назвал тройку претендентов на приз лучшему футболисту по итогам сезона-2017/18. На награду претендуют форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и полузащитник «Реала» Лука Модрич.

В десятку также вошли: Антуан Гризманн («Атлетико», 72 очка), Лионель Месси («Барселона», 55), Килиан Мбаппе («ПСЖ», 43), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 28), Рафаэль Варан («Реал», 23), Эден Азар («Челси», 15) и Серхио Рамос («Реал», 12).

Победителя объявят 30 августа в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Там же назовут лучшую футболистку года и лучших игроков Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт УЕФА

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