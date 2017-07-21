Первый матч Лиги Европы «Зенит» проведет с «Бней Иегудой» в Израиле

Автор: Никита Воробьев 0

РФПЛ. 23 тур. Спартак-Зенит, 2:1. Москва, Открытие арена, 16 апреля 2017 г.

Санкт-петербургский «Зенит» встретится в третьем отборочном раунде Лиги Европы с израильской командой «Бней Иегуда». Первый матч состоится 27 июля в Петах-Тикве, а ответный – 3 августа в Санкт-Петербурге.

Изначально стартовый поединок должен был принять город на Неве, однако «Зенит» обратился с просьбой о переносе игры и получил согласие от израильского клуба. Такую инициативу одобрили и в УЕФА.

Напомним, что 6 августа сине-бело-голубых ожидает дерби двух столиц с московским «Спартаком».

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»

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