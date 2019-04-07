Павел Погребняк забил впервые в сезоне

Автор: Тимофей Поршнев 0

погребняк

«Урал» обыграл «Енисей» (3:2) в 22-м туре чемпионата России. Нападающий Павел Погребняк забил один из трех мячей екатеринбургской команды.

Для 35-летнего форварда этот гол стал первым в сезоне. Последний раз Погребняк забивал в прошлом году – 8 апреля в матче премьер-лиги за «Тосно» в ворота «Урала» (2:2).

Футболист в апреле прошлого года получил разрыв ахиллова сухожилия в полуфинале Кубка России в составе «Тосно». Летом Погребняк перешел в «Урал», он восстанавливался после травмы, а первый матч за новый клуб провел 3 марта.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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