«Зенит» предложил «Дженоа» € 18 млн за хавбека сборной Уругвая Диего Лаксальта

Автор: Михаил Серебряков 0

Ласкальт

Уругвайский полузащитник «Дженоа» Диего Лаксальт может продолжить карьеру в «Зените». И уже на следующей недели перейти в питерскую команду. 

По информации СМИ, клуб из Санкт-Петербурга предложил «Дженоа» за Лаксальта € 18 млн. Также известно, что сине-бело-голубые готовы платить игроку около € 3 млн в год.

Отмечается, что 25-летний полузащитник хочет определиться со своим будущим в течение следующей недели.

На Лаксальта также претендуют «Наполи», «Ницца», «Вест Хэм Юнайтед», «Эвертон» и несколько других клубов английской Премьер-лиги.

В минувшем сезоне Диего принял участие в 32 матчах итальянской Серии А, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: AreaNapoli

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