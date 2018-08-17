Эмилиано Ригони перешел в «Аталанту» на правах аренды

Автор: Дмитрий Темников 0

Эмилиано Ригони

Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони стал игроком «Аталанты». Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

«Футбольные клубы «Зенит» и «Аталанта» достигли соглашения о переходе аргентинского полузащитника в итальянскую команду на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

Сине-бело-голубые желают Эмилиано Ригони удачи в новой команде!», — сообщает пресс-служба «Зенита».

Напомним, аргентинец перешел в клуб из северной столицы перед началом прошлого сезона. Сине-бело-голубые заплатили «Индепендьенте» 10,5 млн евро за приобретение 25-летнего игрока. Ригони провел за «Зенит» 17 матчей Премьер-лиги 2017/18 и стал автором двух голевых передач.

По сообщениям СМИ, клуб из Бергамо заплатил за аренду полузащитника 1 млн евро. По окончании сезона 2018/19 итальянцы могут отдать петербургской команде 15 млн евро за покупку Эмилиано.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт «Зенита»

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