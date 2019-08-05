«МЮ» отказался отпускать Поля Погба в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба до сих пор входит в сферу интересов «Реала». Мадридцы по-прежнему намерены приобрести игрока.

По информации источника, «сливочные» планировали заплатить за француза 27,4 млн фунтов, а также готовы были отдать хавбека Хамеса Родригеса. Но предложение испанцев манкунианцы отклонили.

«Красные дьяволы» хотят получить с продажи Погба 150 млн евро.

Напомним, в прошедшем сезоне АПЛ полузащитник провел 35 матчей, забил 13 мячей и отдал девять голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times