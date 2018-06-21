Матч между Данией и Австралией на «Самара Арене» посетит миллионный зритель ЧМ-2018

Автор: Дмитрий Темников 0

Сегодняшняя игра на «Самара Арене» станет знаменательной с точки зрения посещаемости чемпионата мира-2018. Об этом сообщила вице-премьер РФ по культуре и спорту Ольга Голодец.

Политик заявила, что матч Дании против Австралии посетит миллионный болельщик за текущий ЧМ. Напомним, сборная России проведет последний матч группового этапа против Уругвая именно на «Самара Арене».

Напомним, с момента старта мирового первенства прошла неделя. Игры турнира прошли на всех 12 стадионах ЧМ.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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