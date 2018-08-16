Хосеп Гвардиола: «МЮ» все время побеждал в течение 15-20 лет. Мой главный вызов – изменить это»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о соперничестве с «Манчестер Юнайтед». По его мнению, «горожане» должны лишить своих соседей статуса лучшей команды города.

«Наши соседи все время побеждали в течение 15 или 20 лет.

Я считаю, что мой самый большой вызов – изменить это», – сказал Гвардиола.

Каталонский тренер возглавил «Ман Сити» в 2016 году. В прошлом сезоне команда стала чемпионом премьер-лиги, а «Манчестер Юнайтед» финишировал вторым.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com