Хосеп Гвардиола: «МЮ» все время побеждал в течение 15-20 лет. Мой главный вызов – изменить это»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о соперничестве с «Манчестер Юнайтед». По его мнению, «горожане» должны лишить своих соседей статуса лучшей команды города.
«Наши соседи все время побеждали в течение 15 или 20 лет.
Я считаю, что мой самый большой вызов – изменить это», – сказал Гвардиола.
Каталонский тренер возглавил «Ман Сити» в 2016 году. В прошлом сезоне команда стала чемпионом премьер-лиги, а «Манчестер Юнайтед» финишировал вторым.
Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com