Хосеп Гвардиола: «МЮ» все время побеждал в течение 15-20 лет. Мой главный вызов – изменить это»

Автор: Михаил Серебряков 0

Гвардиола и Моуриньо

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о соперничестве с «Манчестер Юнайтед». По его мнению, «горожане» должны лишить своих соседей статуса лучшей команды города.

«Наши соседи все время побеждали в течение 15 или 20 лет.

Я считаю, что мой самый большой вызов – изменить это», – сказал Гвардиола.

Каталонский тренер возглавил «Ман Сити» в 2016 году. В прошлом сезоне команда стала чемпионом премьер-лиги, а «Манчестер Юнайтед» финишировал вторым.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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