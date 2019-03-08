Игрок «Спартака» установил новый антирекорд клуба

Полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе в ответном матче 1/4 финала Олимп Кубок России с «Уралом» (0:1) впервые отыграл за красно-белых все 90 минут. Он также установил новый антирекорд клуба.

Всего 21-летний футболист провел 10-ю игру в карьере за москвичей и установил новый антирекорд клуба – во всех этих матчах «Спартак» не смог выиграть, потерпев 6 поражений при четырех ничьих.

Прежний антирекорд принадлежал Александру Кодылеву, в 9 первых матчей которого в 70-х «Спартак» не смог победить.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»