Игрок «Спартака» установил новый антирекорд клуба

Автор: Тимофей Поршнев 0

Полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе в ответном матче 1/4 финала Олимп Кубок России с «Уралом» (0:1) впервые отыграл за красно-белых все 90 минут. Он также установил новый антирекорд клуба.

Всего 21-летний футболист провел 10-ю игру в карьере за москвичей и установил новый антирекорд клуба – во всех этих матчах «Спартак» не смог выиграть, потерпев 6 поражений при четырех ничьих.

Прежний антирекорд принадлежал Александру Кодылеву, в 9 первых матчей которого в 70-х «Спартак» не смог победить.

Фото: Global Look Press
Источник:  «Спорт-Экспресс»

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