«Арсенал» впервые за 3,5 года выиграл 9 матчей подряд

Автор: Михаил Серебряков 0

Арсенал

«Арсенал» в матче чемпионата Англии разгромил «Фулхэм» (5:1). И благодаря этому результату клуб повторил свой рекорд. 

Лондонцы впервые за 3,5 года победили в 9 играх кряду во всех турнирах.

С марта по апрель 2015-го аналогичная серия «Арсенала» также составила 9 матчей. В том сезоне «канониры» финишировали в АПЛ на 3-м месте и выиграли Кубок Англии.

После 8 туров текущего розыгрыша АПЛ «Арсенал» занимает в таблице 4-е место.

В этом сезоне лондонский клуб возглавил испанский специалист Унаи Эмери. Ранее он возглавлял «Валенсию», «Спартак», «Севилью» и «ПСЖ».

Фото: Global Look Press
Источник: Gracenote

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