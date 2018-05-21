Джанлуиджи Буффон станет игроком «ПСЖ» 23 мая

Экс-голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру. Футболист близок к переходу в клуб из Франции.

По сообщениям итальянских СМИ, Буффон уже согласовал условия контракта с «Пари Сен-Жермен», осталось обсудить некоторые детали сделки. О переходе 40-летнего вратаря в парижскую команду может быть объявлено уже 23 мая.

Ранее говорилось, что Буффон подпишет с «ПСЖ» двухлетнее соглашение и будет получать 8 млн евро за год. Напомним, Джанлуиджи отыграл в «Ювентусе» 17 лет и провел последний матч за туринцев в 38-м туре Серии А против «Вероны», где был заменен на 64-й минуте встречи.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia